Social Beingz – Social Mania

Endich ist es da – das neue Album von Josh und Ryan alias Social Beingz! Ihr erstes Album zu zweit, denn bis vor einigen Monaten waren sie ja noch unter dem Namen Twelve24 bekannt. Und sie selbst sagen, dass sei erst der Anfang. Sie sind also top motiviert, sehr gut so! Drauf sind elf spannende Songs inklusive einiges an Partystimmung, Raps, auch mal ruhigere Nummern und natürlich auch Texte, die ordentlich was aussagen. Was eine sehr coole Sache ist: Josh und Ryan veröffentlichen dazu Videos, sogenannte „What You Saying?“, in denen sie Song für Song erklären, worum es genau geht und auch über die Entstehung der Nummer erzählen. Ein Making Of quasi. Sogar ein Cover (das erste nach 10 Jahren) ist mit dabei.

Text: Veronika Weinlich / Foto: Youtube