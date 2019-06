LZ7 – Neues Album!

„These Are The Better Days“ heißt das brandneue Album von LZ7, der EDM Band aus Manchester, die jede Halle zum Beben bringt. Eigentlich ist es erste der erste Teil des Albums, der zweite folgt dann später dieses Jahr. Mit dabei sind die Single Legends, Breakthrough und G.O.A.T. Wie man es von LZ7 gewöhnt ist, geht natürlich wieder voll die Party ab und trotzdem fehlt es nicht an tiefgründigen Texten. Der Song „Up“ soll uns zeigen, dass, egal wie tief unten wir gerade sind, es von nun an nur mehr nach oben geht, bergauf. Und dass wir mit Gott kämpfen sollen und nicht ohne ihn, darum geht es in „Give My All“. Wer also mit fetten Beats und starken Texten in den Sommer starten will, sollte sich TABD nicht entgehen lassen.

Text: Veronika Weinlich / Foto: Youtube