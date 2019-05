Leading Lady – Moriah Smallbone launcht eigene Zeitung

Die Sängerin Moriah Smallbone, den meisten wohl eher gekannt unter ihrem Mädchennamen Peters hat vor kurzem ihre eigene Zeitung gelauncht. Leading Lady heißt das Blatt und beschäftigt sich, wie der Name schon vermuten lässt, mit starken, „führenden“ Frauen. Es soll eine Zeitung sein, für Frauen mit einer mutigen und kompromisslosen Hoffnung, eine Ermutigung, die beste Version ihrer selbst zu werden.

Sie habe nun seit einiger Zeit an diesem neuen Projekt gearbeitet, sagt Moriah, Ehefrau des For King & Country Sängers Joel Smallbone. Weil sie in ihrem eigenen Leben so oft mit „Leadership“, also Führung zu tun hat, beschäftigt sie dieses Thema so sehr. Erst wenn sie ganz im Einklang mit Gott in ihr selbst ist, kann sie alle wichtigen Beziehungen in ihrem Leben im richtigen Licht sehen. Gute Führung startet damit, das eigene Herz gut zu leiten und zu führen. Moriah spricht über ihre Vorbilder und Menschen, zu denen sie aufsieht. Und sie gibt Tipps, wie man Träume und Visionen am besten zum Leben erweckt.

Frauen sind die geborenen Leader, meint sie in der ersten Ausgabe. Die Zeitung wird Interviews, Storys und Worte, die es wert sind, gelesen zu werden und inspirierende Frauen beinhalten. Unter dem Hashtag #LeadingLady können die Leserinnen dann auch auf den Social-Media-Kanälen ihre Ideen und Gedanken dazu teilen. Man darf gespannt sein auf die weitere Reise von Moriah, ihrem Team und der neuen Zeitung.

Beitragsbild: Instagram/Carter Wright Design and Photography