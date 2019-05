Solarjet – Hellwach

Eine Mutter ist mit ihrem Kind auf der Straße unterwegs. Ganz offensichtlich sind die beiden ohne Zuhause und haben kaum Geld. Immer wieder läutet das Handy der Mutter, die aber nicht abhebt.

Ein Thema, das den Jungs von Solarjet schon länger ein Anliegen ist, nämlich Gewalt an Frauen und Kindern, haben sie jetzt ihrem neuen Song „Hellwach“ verarbeitet. In Kooperation mit dem Verein der autonomen österreichischen Frauenhäuser kommt diesem dafür pro Klick und Download ein Teil des Gewinns zugute. Mit Song und Video will die Band zeigen, dass Gewalt an Frauen und Kindern leider ein ganz allgegenwärtiges Thema, auch bei uns, ist. Solarjet ermutigt uns, hellwach zu dem Thema zu sein und etwas dagegen zu tun. Sänger René sagt: „Gewalt, egal in welcher Form, ist nie in Ordnung und schon gar nicht irgendwie cool.“ Der Song ist jedenfalls, wie man es von Solarjet gewöhnt ist, ein echter Ohrwurm und trotz schwerem Thema ein echter Energizer. Aufdrehen und abgehen.

Song hören und kaufen

Text: Vroni Weinlich / Foto: Youtube