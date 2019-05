Riley Clemmons – Fighting For You

Riley Clemmons ist eine 19-jährige, sehr talentierte junge Frau aus den USA mit einer echt tollen Stimme. Ende 2017 kam ihre erste Single „Broken Prayers“ raus, in der es darum geht, vor Gott ganz man selbst zu sein. Keine perfekten, braven Gebete sondern raus mit dem, was wirklich in einem vorgeht. Ihr erstes, bis dato einziges, selbstbetiteltes Album kam dann ein gutes halbes Jahr später. Und nun kann man sich über „Fighting For Me“ freuen, einen Song über Gottes Versprechen, immer für einen zu kämpfen und da zu sein, wenn man einen Tiefpunkt erreicht. Im Lyricvideo sitzt Riley im Auto und singt aus voller Lunge mit 🙂 Auch auf ihrer Facebook-Seite macht Riley Mut. Anstatt vorzuspielen, das perfekte Star-Leben wie aus dem Film zu leben, teilt sie schwere Momente mit ihren Fans und erzählt, wenn es ihr nicht gut geht oder warum sie mit sich selbst unzufrieden ist.

You stand up for me

In the darkest night

When my faith is weak

You’re still by my side

You will never stop fighting for me