Was bedeutet Ostern? – Influencer über Jesus

Influencer verkünden die Auferstehung auf Instagram.

David Alaba zum Beispiel postete auf Instagram ein Bild und kommentierte es mit der Frage und Antwort: Was bedeutet Ostern für dich? Für David Alaba bedeutet Ostern:

„Jesus ist auferstanden! Das bedeutet Sieg über den Tod. Vergebung für meine Sünden. Das heißt, dass ich einen Neustart haben darf. Das heißt, dass Gott das letzte Wort hat. Wenn Gott nicht sagt, dass es vorbei ist, dann ist es nicht vorbei. Es heißt: Was auch immer tot in deinem Leben scheint, Träume, Hoffnung, Freude in deinem Leben, Jesus kann Neues Leben dazu bringen. Gott ist immer für mich da! Jederzeit. Nichts in deinem Leben ist unmöglich für Ihn. ER LEBT!“