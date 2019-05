Crossfya – Do It For A Like

Manchester ist offenbar die Brutstätte der meisten christlichen Dance-Music-Bands. Nicht nur LZ7 und Social Beingz (ehem. Twelve24) kommen von dort, sondern eben auch Crossfya, drei super motivierte Stimmungsmacher. Der Sänger Nana, Rapper Nat und DJ Lantern hauen ordentlich auf den Putz. In ihrer aktuellen Single „Do It For A Like“ dreht sich alles um Social Media und den Druck, möglichst viele Likes zu haben. Die Band ist außerdem viel in Schulen unterwegs und hat eine eigene App „iTruth“, die Videos enthält und eine Stütze sein soll auf dem Weg, Jesus kennen zu lernen und ihm zu folgen. DJ Lantern veröffentlicht daneben Videos unter dem Titel „Spirit Boost“, in denen es darum geht, einen Gedanken und eine Challenge zur Beziehung zu Gott für die darauf folgende Woche zu geben.

Text: Vroni Weinlich / Foto: Crossfya