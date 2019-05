Mission Award 2019 – Ein Preis für deine Mission!

Die HOME MISSION BASE vergibt zum ersten Mal einen MISSION AWARD über 5.000 Euro, wo auch DU mitmachen kannst.

Die „Home Mission Base“ ist eine Jüngerschaftsschule der Lorettogemeinschaft mitten in der Stadt Salzburg. Junge Leute wohnen dort für mehrere Monate zusammen, um gemeinsam zu beten, über den Glauben zu lernen und Mission zu machen. Um auch viele andere Jugendliche zu motivieren, Mission für den Glauben zu machen, haben sie einen Preis für das coolste und innovativste Missionsprojekt ausgeschrieben. Für den Gewinner gibt es ein Preisgeld in der Höhe von 5.000.- Euro! Und so kannst du dich bewerben:

Einreichungskriterien:

Eine missionarische Aktion im deutschsprachigem Gebiet,

eine Einzelaktion oder Serie. Es spielt keine Rolle wie groß oder klein die Missionsaktion ist.

Das kann sein: eine Konferenz, ein Treffen, ein Buch, Plakat, Broschüre, Werbeaktion, uvm.

Sehr willkommen ist: Aufrüttelndes, Umwerbendes, Überführendes, Nachdenkliches, Überraschendes, Berührendes, Verwunderliches.

Bewertungskriterien:

Kreativität

Originalität

Wirkung

Methode

So geht´s:

Einreichung auf einem Din A4 Blatt mit kurzer Beschreibung und Ansprechpartner. Gerne auch ein paar Bilder dazu.

Einreichungsfrist: Bis 20. April 2019 an Patrick Knittelfelder (coming@home-salzburg.com)

Preisverleihung: Eine Shortlist der besten 7 Projekte wird zur Preisverleihung geladen.

Im Mai 2019 findet in Salzburg eine kleine Gala mit der Preisübergabe statt.

Das Preisgeld ist nicht zweckgewidment und steht zur freien Verwendung zur Verfügung.

Und? Interessiert? Dann leg mit deinem Projekt gleich los!

Weitere Infos findest du hier.

Bild: GettyImages