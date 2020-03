Die Antwort ist relativ einfach: Weil Gott echt da ist. Es stimmt, Gott ist überall, aber in der Messe wird Gott wirklich physisch anwesend. Wir Katholiken glauben, dass das Brot wirklich Jesus selbst wird, genauso wie der Wein. Wir glauben das tatsächlich. Und manchmal vielleicht auch zu wenig. Denn wenn wir uns wirklich bewusst wären, dass Jesus, Gott selbst, in jedem kleinsten Krümelchen der Eucharistie, der Hostie, ganz gegenwärtig ist, wie würden wir doch oft anders die Messe miterleben! Gemeinschaft, eine gute Predigt oder gute Musik sind sicher wichtig, aber der Priester kann noch so ein schlechter Prediger sein, Gott wird trotzdem ganz gegenwärtig und ganz zu mir in der Kommunion kommen.

Es macht einfach einen Unterschied, ob ich mit einem Freund nur telefoniere oder ob er neben mir sitzt und ich ihn auch umarmen kann. So ist es in der Messe. Hier rede ich nicht nur mit Gott. Hier umarmt er mich. Der große Gott kommt sozusagen mit Leib und Seele in mich hinein. Verstehen wir das?