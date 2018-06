Mit YOU!Magazin zum Weltjugendtag in Panamá 2019

OH, WIE SCHÖN IST PANAMÁ

Das YOU!Magazin fährt auch diesmal wieder zum Weltjugendtag. Es geht nach Panamá – lass dir das nicht entgehen!

Unsere Reise ist in 4 Etappen aufgeteilt – jeweils am Anfang der Etappe kann man sich der Gruppe anschließen:

Teil 1

12.01. Ankunft in Panamá City (noch unklar..)

12.01. – 17.01.19 Hochlandexperience im Dschungel

Wanderung Vulkan Baru (Sonnenaufgangswanderung)

Kaffeeblütenfestival

Besuch von Kaffeeplantagen mit Kaffeeverkostung

Treasure Hunt im Jungle

uvm.

Kosten: 350 USD

Teil 2

17.01. – 20.01. Vorbereitungstage in der Diözese Bocas del Toro auf der traumhaften Karibikinsel Isla Colón

schöne Strände

kennenlernen der Einheimischen

Begegnungstage mit anderen WJT Pilgern

Diözesanfest in Changuinola

20.01.19 Abends Abfahrt nach Panamá City

Kosten: 150 USD

Teil 3

21.01.19 – 27.01.19 Weltjugendtage in Panamá City mit Papst Franziskus

21.1. Panamá City – Zeit die Stadt zu erkunden

22.1.- 27.01. offizielles Weltjugendtagsprogramm (21. vormittags Österreichertreffen)

Kosten: 260 USD

Teil 4

28.01.19 – 31.01.19 Surfen, Chillen, Tauchen in San Carlos am Pazifischen Ozean

31.01. – 02.02.19 Karibikurlaub auf San Blas (Übernachtung in Zelten)

ab 03.02.19 Ende der organisierten Reise (Rückflug von Panamá City)

Kosten: 500 USD

Es sind nur noch wenige Plätze frei! Melde dich am besten gleich an!

Flug ist selber zu buchen. Unsere geistliche Begleitung ist P. Johannes Elias und P. Clemens Maria (Johannesbrüder, Marchegg).

Anmeldung und weitere Infos unter: christina.walch@gmail.com

Anmeldeschluss am 15. Juli; Max. Teilnehmerzahl 25 Personen – first come, first served

50 % Vorauszahlung