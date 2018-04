Wintershome – Debutalbum is raus!

Die sechs kreativen Köpfe aus Zermatt in der Schweiz machen Pop-Folk. Gitarren, Cajón, Bass, Klavier und viel Gesang. Seit 2012 sind die Geschwister Joel und Romaine Müller, Geschwister Pirmin, Elia und Maria Zurbriggen und ihre Freundin Rebecca Graven eine Band. Sie fühlen sich der Natur, vor allem den Schweizer Bergen sehr verbunden. Jetzt im April erscheint ihr Debutalbum „Around You I Found You“, das sie in einem Studio auf einer alten Farm in Seattle mit Produzent Ryan Hadlock aufgenommen haben. Vorab gibt’s schon den Song „Up To You“ aus dieser Produktion zum Reinhören, bevor dann ab 6. April das Album erhältlich sein wird.

Songtipps:

Up to you

Don’t be shy

Take me out

Bild: Youtube