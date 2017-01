Helpline: Ich hatte noch nie eine Freundin… Wie finde ich die Richtige?

Hallo Joe! Ich bin 17 Jahre alt und hatte noch nie eine Freundin. Frage 1, wie finde ich die richtige. Frage 2, soll ich auf mich aufmerksam machen? Danke im Voraus! -Bernhard

Lieber Bernhard! Lass mich mit deiner zweiten Frage beginnen: ob du auf dich aufmerksam machen sollst. – Anscheinend hast du schon ein Mädchen im Sinn. Also, im Prinzip ist das nicht so schwierig, denn Mädchen bewundern es meistens, wenn ein Junge den Mut hat, sie anzusprechen. Aber das heißt nicht, dass man bereits am nächsten Tag eine Beziehung eingeht. Das braucht Zeit.

Sicher, eine Freundin zu haben, ist total schön, jemanden, den man lieben kann und mit dem man sein Leben teilt. Aber es ist nicht gesagt, dass jeder mit 17 schon eine Freundin haben muss. Sieh es auch als Chance, du bist so noch völlig frei, dein Leben zu gestalten und dich für eine Sache und andere einzusetzen.

Das hindert dich aber auch nicht, ein Mädchen anzusprechen und eine normale Freundschaft zu beginnen. Ich halte mal nichts von dummen Flirtversuchen oder „Anmachsprüchen“, denn die Richtige findest du nur über eine echte Freundschaft.

Wenn du also ein Mädel sympathisch findest, dann versuch sie doch zuerst in deinen Freundeskreis zu integrieren. Lade sie zu gemeinsamen Unternehmungen ein, in deine Jugendgruppe, in die Jugendmesse. Dann wirst du sehr schnell sehen, ob die Sympathie nur auf deiner Seite liegt oder auch bei ihr. Sie für eine gemeinsame Aktion zu gewinnen, ist überhaupt eine ziemlich gute Idee, denn indem man sich gemeinsam für eine Sache engagiert, lernt man sich super kennen, ohne dass man gleich zu viele Erwartungen haben muss.

Und wie findet man dann die Richtige? Vor allem durchs Gebet – bitte Gott, dir einmal die richtige Frau zu schenken. Und glaube mir, sie wird kommen. Und Gott weiß den richtigen Zeitpunkt. Die eigentliche Frage ist nur, wie erkenne ich sie? Woran erkenne ich, dass ein bestimmtes Mädchen, die Richtige ist? Auch das ist eigentlich nicht so kompliziert.

Erstens wirst du das in deinem Herzen spüren – wenn ihr viel Zeit miteinander verbringt und euch gut kennt, wirst du dir denken, mit dieser Frau will ich mein Leben verbringen, mit ihr durch Dick und Dünn gehen, ihr beistehen und mit ihr gemeinsam Dinge tun… Und das zweite einfache Erkennungsmerkmal ist, wenn auch sie sich ganz auf dich einlassen will, mit dir gemeinsam Sachen machen möchte, wenn sie dich schätzt, deine Einstellungen gut findet und eben zu dir ja sagt. Wenn sie hingegen kein sonderliches Interesse hat, sich mit dir zu treffen, dann ist das auch ein klares Zeichen.

Also: Lass dir Zeit, überstürze nichts! Und sieh nicht gleich in jeder Freundin die Richtige 😉 Gott kennt dich und er wird dir die Frau deines Lebens schenken (wenn du dazu berufen bist). Wie heißt es so schön: In der Ruhe liegt die Kraft!

Joe

