Freude, Tanz und eine offensichtliche Liebe zu Gott. Wenn du von Bands wie Good Weather Forecast, Twelve24 oder LZ7 nicht genug kriegen kannst, dann wirst du We Are Leo lieben! Die Jungs wurden, als sie noch eine kleine Fanbase hatten von Skillet entdeckt, die sofort von ihnen begeistert waren und ihnen einen Plattenvertrag anboten. Diesen christlichen Elektro-Rock-Pop Mix kannst du auf jeder Party aufdrehen, um die Stimmung auf 100% zu drehen! Außerdem braucht man nur die Freude in den Gesichtern der Bandmitglieder in den Musikvideos zu sehen und wird instant-angesteckt!

Songtipps

You’re The Best Thing

Dimensions

Supernova Sunrise

Foto: Facebook