Verlobt! Justin Bieber und Hailey Baldwin wollen heiraten.

Das ging aber schnell! DER Teenie Schwarm der letzten 10 Jahre hat sich nun entschlossen, seiner Freundin dem Model Hailey Baldwin die Frage aller Fragen zu stellen: Nein, nicht „Is it too late now to say sorry?“, sondern ob sie ihr Leben mit ihm verbringen möchte! Auf Instagram veröffentlichte der Sänger nun ein Bild mit seiner Verlobten und erklärt, wie sehr er sich auf eine „geistgeführte Ehe“ freue!

Hailey Baldwin ist die Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin. Hailey und Justin kennen sich schon seit über acht Jahren und die beiden wurden zu besten Freunden. Zusammen besuchten sie die Hillsong Church und im Dezember 2015 wurden die beiden ein Paar. Dies hielt an bis Jänner 2016, bis sie sich entschieden, dass es doch besser einfach nur bei einer Freundschaft bleiben sollte. Zwischendurch verliebten sich Justin und seine Ex-Freundin Selena Gomez wieder, trennten sich aber auch 2018 erneut voneinander. Im Mai 2018 wurden er und Hailey wieder ein Paar und seit 7. Juli 2018 sind sie verlobt.

Klingt ein wenig kompliziert? Das mag sein. Für diese Eile wurde das Paar von vielen Fans kritisiert, die behaupten, das Ganze würde viel zu schnell gehen. Viele vergessen dabei aber, dass die beiden eine langjährige tiefe Freundschaft verbindet.

Justin zumindest scheint mit seiner Entscheidung zufrieden zu sein. Er postete ein Foto von sich und seiner Verlobten auf auf Instagram, wir haben versucht, den Text sinngetreu zu übersetzen:

Ich wollte eigentlich eine Weile damit warten, aber die Nachricht verbreitet sich schnell, hör mir einfach zu Hailey, ich liebe alles an dir soooo sehr! Ich bin so determiniert, mein Leben damit zu verbringen, alles an dir kennenzulernen, dich geduldig und sanft zu lieben. Ich verspreche, unsere Familie mit Ehre und Integrität zu führen, während Jesus uns durch den Heiligen Geist, in allem was wir tun und in jeder Entscheidung die wir treffen, leitet. Mein Herz gehört dir KOMPLETT und VOLLKOMMEN und ich werde dich IMMER an erste Stelle setzen! Du bist die Liebe meines Lebens Hailey Baldwin und ich würde es mit niemand anderes verbringen wollen. Du machst mich zu einem besseren Menschen und wir ergänzen einander so gut!! Ich kann die beste Zeit meines Lebens kaum erwarten!. Es ist lustig, denn mit dir scheint alles Sinn zu machen! Die Sache, über die ich mich am meisten freue ist, dass mein kleiner Bruder und meine kleine Schwester eine weitere gesunde und stabile Ehe sehen dürfen und ebenfalls danach Ausschau halten können!!! Das Timing Gottes ist buchstäblich perfekt, wir haben uns am siebten Tag des siebten Monats verlobt, die Nummer sieben ist die Nummer spiritueller Perfektion, es ist wahr, GOOGLE ES! Ist das nicht unglaublich? Übrigens, ich habe das nicht geplant, wie auch immer, meine Güte fühlt sich das gut an, unsere Zukunft gesichert zu haben! ES WIRD NOCH BESSER MIT 70 BABY, HERE WE GO! „Wer eine Frau gefunden, hat Glück gefunden und das Gefallen des Herrn erlangt!“ Das ist das Jahr des Gefallens!!!!

Auch Hailey Baldwin fand auf ihrem Twitter Account Worte für ihren Verlobten:

Ich bin mir nicht sicher, was ich in meinem Leben getan habe, um dieses Glück zu verdienen aber ich Gott so absolut dankbar, dass er mir so eine unglaubliche Person gegeben hat, mit der ich mein Leben teilen darf! Keine Worte könnten meine Dankbarkeit je ausdrücken.

