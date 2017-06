Lust auf gut gelaunte Gospelmusik? Tye Tribbett und seine Gospel Gruppe G.A. (kurz für Greater Anointing – größere Salbung) schaffen es, so richtig Feuer zu machen. Der Sohn eines Pastors und einer Ministerin, die gleichzeitig ein bekannter DJ in Philadelphia ist, hat schon zusammen mit Will Smith, Usher, Justin Timberlake und Sting getourt!

Songtipps:

If He Did It Before

Work It Out

What Can I Do