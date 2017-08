Ihre Hitsingles „Stressed Out“ und „Heathens“ sind mittlerweile fast jedem bekannt, doch was nur Wenigen klar ist: Tyler Joseph und Josh Dun sind gläubige Christen, was auch Einfluss auf viele ihrer Songtexte hat. Oftmals handeln sie von Zweifeln und den Momenten, in denen es uns schwer fällt an Gott zu glauben. Andererseits nahm Tyler Joseph auch Worshipsongs, wie „Dead Come Alive“ gemeinsam mit New Albany Music auf. Momentan sind Twenty One Pilots eine der bekanntesten Bands der Mainstream Musikszene – und das, obwohl ihr Stil überhaupt nicht Mainstream ist.

Songtipps

Heavydirtysoul

Holding On To You

Car Radio

Foto: Warner Music Group