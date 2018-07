Twelve24 – EP „Phase One“

Hinter dem Namen Twelve24 (der sich auf die Bibelstelle Johannes 12,24 beruft) stehen die zwei Musiker Josh und Ryan, die mit einer Mischung aus Pop, EDM und Rap ordentlich auf den Putz hauen. Seit 10 Jahren sind sie gemeinsam unterwegs mit verschiedensten Sängern und Musikern, die mit auf Tour kommen. So wie auch LZ7 sind sie im Rahmen der Stiftung The Message unterwegs in Schulen, um den jungen Menschen durch ihre Musik zu sagen „Du bist einzigartig und gut so, wie du bist. Es hat einen Grund, dass du da bist.“

Vor kurzem haben sie eine neue EP veröffentlich – „Phase One“ mit den Tracks „Keep a Little love“ und „Wonder“. Beide Songs sprechen davon, dass wir ein großartiges Leben haben sollen voller Liebe und Hoffnung. Aber das war erst der Anfang! Weitere EPs sollen folgen …

Text: Vroni Weinlich/Beitragsbild: Twelve24

Keep a little Love



Wonder