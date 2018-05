Trinity – Song jetzt auf deutsch

Viele bekannte DJs kommen aus Holland. Aber nicht nur elektronische, sondern auch überhaupt nicht elektronische Musik kommt von dort. Die Band Trinity mischt peruanische und niederländische Volksmusik mit afrikanischen Rhythmen. Peruanisch deshalb, weil die drei Brüder der Band in Peru aufgewachsen sind. Klingt interessant oder? Und weil der Stilmix noch nicht reicht, haben sie nun ganz frisch einen ihrer älteren Songs vom englischen ins Deutsche übersetzt. Der Song heißt im Original „May You Have“ und in der neuen Version nun „Schutz vor dem Sturm“. Kriegt man gratis zugeschickt, wenn man ihren Newsletter abonniert. Die englische Version gibt es aber auf Youtube. Dieses Jahr wird es neue Songs von ihnen geben – „The in between“.

Preview 2018



Ik Wens Jou (niederländisch)