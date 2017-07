Thousand Foot Krutch

Rockmusik auf einem HipHop-Beat. So könnte man zumindest einige Songs von TFK beschreiben. So seltsam die Mischung sich auch anhören mag, so gut klingt sie auch! Als eine der bekanntesten christlichen Rockbands sind TFK schon seit 1997 im Geschäft und werden nicht müde, gute Musik zu produzieren, mit welcher sie sich auch eine große Gemeinde an nicht gläubigen Fans erreicht haben. Eine Kunst des Leadsingers Trevor McNevan ist es außerdem, andere Talente zu entdecken und zu fördern, wodurch christliche Rapper wie Manafest oder talentierte Bands wie Nine Lashes zu größerer Bekanntheit gelangt sind.

Songtipps:

Fly On The Wall

War Of Change

This Is A Call

Foto: Facebook