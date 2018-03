Third Day – Letzte Tournee

Third Day – eine Band, die nun 25 lange Jahre CCM Worship gemacht hat, wird es demnächst nicht mehr geben. „Diese letzten 25 Jahre mit Third Day waren eine unglaubliche Zeit, nicht im Traum hätten wir gedacht, so etwas zu erleben“ sagt Mark Lee, Gitarrist der Band. Einunddreißig Nummer-1 Hits, mehr als 9 Millionen verkaufte Alben, unzählige Award-Gewinne.

Die „Farewell-Tour“, also eine Abschiedstournee, wird es von Mai bis Juni in zwölf amerikanischen Städten geben.

Top 3 Songs:

Soul On Fire

I Need A Miracle

Cry Out To Jesus