The Young Escape – Neue Single!

Es ist immer cool, Geschwister zu haben. Oft auch einfach praktisch! Denn wenn alle musikalisch sind, hat man gleich eine Band beisammen. The Young Escape aus Kalifornien haben genau das gemacht und letztes Jahr ihre erste Single „Good Life“ veröffentlicht. Knackig frisch gibt es nun die zweite Nummer „Neverfade“, die ebenfalls unsere Trommelfelle großartig in Schwung bringt. Wie sie selbst sagen, wollen sie Leuten helfen, von dem wegzukommen, was sie runter zieht und belastet und sich wieder jung zu fühlen. Diese zwei Songs sind schon mal ein sehr guter Start. Wir sind sehr gespannt, was da noch alles kommen wird!

Good Llife



Neverfade



Ihre Geschichte

Bild (c) Capitol Christian Music Group