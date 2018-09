The Young Escape – Love me like you

Zwar haben wir sie Anfang des Jahres schon mal vorgestellt, aber dass die vier Geschwister aus Kalifornien wieder einen neuen Song haben, können wir euch einfach nicht vorenthalten. Er heißt „Love me like you“ und es geht um Gottes unfehlbare Liebe zu uns.

McKenna singt „You know my failures and my secrets and I know I stand on perfect love“ – Du kennst meine Misserfolge und Geheimnisse und ich weiß, dass deine perfekte Liebe mich trägt. Und weiter „Even when my heart can’t see the light … I know that you’re with me even now“. Selbst wenn man verloren ist und das Licht nicht sehen kann, man kann sich darauf verlassen, dass Gott selbst dann da ist. Das Lied macht vielen Menschen Mut, wie man in den Kommentaren auf zB YouTube lesen kann. Abgesehen davon ist es mal wieder ein Ohrenschmaus, hör am besten gleich rein:

Text: Vroni Weinlich/ Foto: Youtube