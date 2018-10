Solarjet – Neue Single „Zurück Zu Dir“

René, Tom und Christian können einfach nicht still sitzen. Immer gibt’s irgendwelche Neuigkeiten! Aber immer gute! Außer vielleicht, dass sie für das Video ihres neuen Songs „Zurück zu dir“ kein Geld hatten. Aber sie haben das beste – nein – was noch viel besseres draus gemacht. Ich musste ein paar Mal laut lachen. Schön, dass sie einfach sind wie sie sind. Ganz nach dem Motto ihres Vorgängersongs „#ohnemakeup“. René singt darüber, zu jemandem oder einem Ort zurück zu kommen. Die Sehnsucht zu haben, wo zu Hause zu sein. Man kommt manchmal vom Weg ab „weiß oft nicht wo ich bin, irgendwo mittendrin“. Man will wo dazu gehören, wo man eigentlich nicht hingehört. Man schlägt einen Weg ein mit großen Erwartungen, nur um dann enttäuscht zu sein. Oder man träumt, während das Leben an einem vorbei zieht. Alles nicht schön, aber manchmal einfach notwendig um wieder dort hinzufinden, wo man hingehört. Nach Hause, zu einem bestimmten Menschen, zu Gott. Und wenn mir klar ist, wohin ich will, dann „geb ich alles und noch mehr“ um dorthin zu gelangen.

Text: Vroni Weinlich/Foto: Youtube