Rivers & Robots – Neues Album „Discovery“

Sowas passiert, wenn einer zu Hause sitzt mit Laptop, Keyboard und Gitarre. Einer wie Jonathan Odgen aus Manchester, der Worship mit kreativem Sound machen wollte. Ist ihm gelungen! Er holte sich noch ein paar Musiker ins Team und so war die Band Rivers & Robots geboren. Gemeinsam leiten sie Worship in Kirchen und bei Festivals. Nun ist das sechste Album frisch erschienen, es heißt Discovery. Die Kernaussage ist, nie aufzuhören, Gott zu suchen und immer mehr zu erkennen wie er ist. Die Musik unterstützt diese Aussage unglaublich gut, man kann richtig runter kommen und einfach auf Gott schauen.

Text: Vroni Weinlich/ Foto: Youtube

And You are

Never ending in your ways

I could search

Out your heart for all my days