Die fünf Musiker aus Nordirland haben in den letzen Jahren mit ihrem „experimental, folk rock, worship“ den ganz großen Durchbruch geschafft. Nicht nur ihre Musik macht gute Laune, auch die Lyrics sind berührend. Man merkt an der Positivität, die sie auf der Bühne und in ihren Lieder ausstrahlen, wie wichtig ihnen ihre Beziehung zu Jesus ist.

Songtipps:

Build Your Kingdom Here

My Lighthouse

You Will Never Run

Auch sehr empfehlenswert: Ihre Interpretation bekannter Worship-Songs