Normal ist anders – Album coming soon

Die Jungs von NIA haben ein Statement auf Facebook veröffentlicht, indem sie ihren Fans teilhaben lassen und über die vergangenen Monate sprechen, die bei ihnen etwas chaotisch waren. Jobsuche, Familiengründung, usw. Deshalb war es musikalisch etwas ruhig, sie haben sich außer auf den Konzerten selbst kaum gesehen. Die gute Nachricht: Jetzt wohnen alle wieder in einer Stadt und arbeiten fleißig an einem neuen Album, das demnächst erscheinen soll. Datum gibt es noch keines aber allzu lange dürfte es wohl nicht mehr dauern. Bis dahin müssen sich Fans und alle, die es noch werden wollen, ein bisschen gedulden und sich an den Song „Neo“ klammern, der im Mai erschienen ist. Weil wenn es so weitergeht, dann zahlt sich das Warten auf jeden Fall aus!

Text: Vroni Weinlich/Foto: Facebook

Statement NIA