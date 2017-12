Noch kein Weihnachtsgeschenk? Wir haben inhaltsvolle Tipps für dich!

Wir haben 11 geniale Geschenke-Tipps für Jugendliche, für Papa, Mama und Geschwister. Ein gutes Buch kann Leben verändern! Genauso wie Weihnachten. Einfach Bestellung schicken an die Emailadresse shop@youmagazin.com und zu einer Versandkostenpauschale von nur 3,90 Euro (Österreich) schicken wir deine Bestellung zu. Viele weitere Geschenkideen findest du unter www.shop.youmagazin.com.

1. Ja, ich glaube (DVD)

Ein Geschenk für Jugendliche, die eine Ermutigung im Glauben brauchen können. (€ 15,00)

Ihre Geschichte hat Millionen Menschen bewegt: Rachel Joy Scott war das erste Opfer der beiden Attentäter, die 1999 während ihres Amoklaufs an der „Columbine High School“ insgesamt 13 Menschen und am Ende sich selbst töteten. Basierend auf Rachels Tagebucheinträgen gewährt er Einblicke in das Leben einer jungen Frau, die selbst auch zu kämpfen hatte, aber ihren Weg gefunden hat, bis zum Schluss.

2. Die Bibel

Ein Geschenk für ALLE, vor allem jene, die noch keine eigene Bibel besitzen. (€ 20,50)

Ein Geschenk, das einen ein Leben lang begleitet. Die ganze Bibel in Einheitsübersetzung und kompaktem Format. Du kennst jemanden, der noch keine Bibel hat? Dann ist die Bibel ein tolles Weihnachtsgeschenk!

3. Agenten-Trilogie von Veronika Grohsebner

Packender dreiteiliger Roman mit spirituellem Tiefgang (Aus der Tiefe, Zum Tode verurteilt und Geprüft im Feuer) für Jugendliche. (3 Bände € 32,00)

Alan Jason, ein junger Halbindianer, versucht seine harte Vergangenheit von Drogen und Kriminalität in einer Undercover-Spezialeinheit zu bewältigen. Wird es Alan schaffen, von seiner Aggressivität und den inneren Spannungen los zu kommen? Ein Abenteuer auf Leben und Tod beginnt!

4. Der junge Messias (DVD)

Ein Film für die ganze Familie. (€ 14,99)

„Der junge Messias“ erzählt die Geschichte von Jesu Kindheit und ist dabei eine gelungene Mischung aus biblischem Hintergrund und erzählerischer Freiheit. Basierend auf dem Bestsellerroman von Anne Rice. Eine echte Empfehlung für einen gemeinsamen Fernsehabend zu Weihnachten mit der Familie!

5. Weißt du nicht, wie schön du bist

Das Buch empfehlen wir für Mädchen und jungen Frauen, die sich gerne mit dem Thema „Frau sein“ auseinandersetzen. (€ 18,50)

„Sanfte Schönheit“ oder „wilde Frau“ – was macht das Wesen echter Weiblichkeit aus? Für John und Stacy Eldredge haben Tatkraft, Mut und Selbstbewusstsein darin ebenso Platz wie das Bedürfnis, zu lieben und geliebt zu werden. Und welche Rolle spielt die Schönheit für das „schöne Geschlecht“? Unabhängig von Diätplänen und Fitnessprogrammen…

6. Der ungezähmte Mann

Ein Buch, das man super Papa oder Bruder schenken kann! (€ 18,50)

John Eldredge zeigt Ursachen für die Krise des männlichen Selbstverständnisses auf. Und er erklärt, wie echte Männlichkeit zu finden und wiederzugewinnen ist. „Der Mann ist für ein abenteuerliches Leben geschaffen. Ein Mann wird erst dann wirklich glücklich sein können, wenn in seiner Arbeit, in seiner Liebe und in seinem spirituellen Leben das Abenteuer Einzug hält.“

7. Die innere Freiheit

Für die Eltern oder Jugendliche ab 16, die sich die Frage stellen: Wie kann

ich frei sein? Sind wir überhaupt frei? (€ 14,00)

Zugegeben, das Cover des Buches könnte besser sein, aber der Inhalt ist so stark und lebensverändernd, dass wir es wirklich empfehlen wollen. Im Leben kommt es ja oft vor, dass wir Umständen begegnen, die wir nicht so leicht oder gar nicht ändern können. Wie sieht es dann aus mit unserer Freiheit? Als Jugendlicher ist man abhängig von Familie und Eltern. Als Erwachsener hat man eine bestimmte Rolle in Gesellschaft und Arbeit. Das Geheimnis, um wirklich frei zu sein, so der Autor Jacques Philippe, ist es, die innere Freiheit zu entdecken: „Es scheint mir für jeden Christen äußerst wichtig zu sein, dass er entdeckt, auch in den ungünstigsten äußeren Umständen in sich selbst einen Raum der Freiheit zu besitzen, den niemand ihm entreißen kann, weil Gott dessen Ursprung und Bürge ist.“

8. Ben Hur – DVD

Ein spannender und echt gut gemachter Film. Ein gutes Geschenk für die Eltern! (€ 15,00)

Atemberaubend, actiongeladen und bildgewaltig erzählt der Regisseur Timur Bekmambetov die Geschichte von Ben Hur – ein Heldenepos über Liebe, Verrat und Glaube. Das berühmte Heldenepos neu verfilmt mit hochrangiger Hollywood-Besetzung mit Morgan Freeman und Jack Huston in den Hauptrollen.

9. Die Hütte – DVD

Ein Film, der zum Nachdenken anregt. Auch für eher kritische Familienmitglieder oder Freunde… (€ 14,99)

Während eines Familienausflugs wird die jüngste Tochter von Mackenzie Allen Philips entführt. In einer abgelegenen Hütte finden sich Hinweise, dass sie ermordet wurde. Vier Jahre später ist Mack noch immer in tiefer Trauer gefangen, als er eine seltsame Nachricht erhält. Der Absender? Gott selbst, der ihn zu einem Wochenende in besagter Hütte einlädt. Trotz aller Zweifel begibt sich Mack auf die Reise ins Ungewisse – nicht ahnend, dass das, was ihn in der Hütte erwartet, sein Leben für immer verändern wird… Die brandneue und toll umgesetzte Verfilmung des Weltbestsellers von William Paul Young.

10. Helden der Bibel

Das Buch der Bücher als spannende Comic-Story ist das perfekte Geschenk für Kinder, kleine Geschwister oder Nichten und Neffen. (€ 18,50)

Sie waren von Gott gesandt, um gegen das Böse zu kämpfen. Die Geschichte der Menschheit mit Gott ist von Helden, von Siegen und Niederlagen geprägt. Bis der ultimative Held kam für den ultimativen Kampf. Die Bibel im Comic-Style macht Lust, die Bibelgeschichten neu zu entdecken.

11. Heiligenmalbuch

Als Geschenk besonders für die ganz jungen Geschwister… (€ 13,00)

Die Heiligen bringen das Evangelium zum Leuchten. Dieses Malbuch lädt alle Kleinen und Großen ein, 57 von ihnen in kennen zu lernen. Entstanden für das monatliche Kinderblatt „Marienbrief“ sind die Darstellungen im Heiligen-Malbuch ausgewählt zusammengefasst. Zum Ausmalen mit Heiligenbeschreibung.

So kannst du bestellen: Schick uns einfach eine Email mit allen Infos an shop@youmagazin.com! Oder unter www.shop.youmagazin.com.