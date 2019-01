My Glorious – Single „Light we share“

Sami, Gregor und Paul machen schon seit mehr als zehn Jahren gemeinsam Musik. Sie haben ihren eigenen Sound entwickelt, er ist sehr ungeschliffen und echt, und ihre Texte handeln von dem Versuch, das Leben zu verstehen. Bisher haben sie drei Alben veröffentlicht und dafür mehrere Awards abkassiert. Die neue Single „Light we share“ ist zu Weihnachten erschienen als Weihnachtsgeschenk für alle Fans und Zuhörer. „You need a break, you’ve been running too fast“ ist vermutlich eher allgemein gemeint, passt aber super zur Weihnachtszeit, leider Stresszeit. Also mal runterschalten und zur Ruhe kommen. Das Leben geht so schnell vorbei, lass uns Flügel besorgen „let’s get us some wings“. „The light we share, the darkness we bear“, Es geht drum, das Licht zu teilen und die Dunkelheit gemeinsam auszuhalten. Danke My Glorious für dieses tolle musikalische Erlebnis.

Text: Vroni Weinlich / Foto: Youtube