Helpline: Sind wir nur Kumpels oder ist es doch mehr?

Hallo Joe! Ich bin in einen Jungen verliebt. Ich bin auch gut befreundet mit ihm. Er ist gläubig und respektvoll im Umgang mit Mädels. Ich hab das Gefühl, er freut sich auch, wenn wir uns treffen oder telefonieren. Woher weiß ich, ob es nur eine Kumpelfreundschaft ist oder ob er an mehr interessiert ist? Gibt es vielleicht irgendwelche Zeichen, die einem ein bisschen etwas verraten? -Nina

Liebe Nina! Das ist eine gute Frage. Manchmal würden wir uns wünschen, wenn das mit der Liebe ganz einfach und klar wäre… Aber eigentlich ist es eh ganz einfach, nur haben wir meist ein Problem: Wir sind oft zu ungeduldig… Denn Freundschaft, Liebe, braucht Zeit…

Was du in deinen kurzen Sätzen schreibst, klingt ja schon mal ganz positiv und ich darf dir ein kleines Geheimnis verraten: Wenn du mit einem Jungen mehr Kontakt hast, also wenn ihr euch öfter trefft und auch telefoniert, dann ist es für ihn zu 99% mehr als nur eine Kumpelfreundschaft… Jungs ticken in dieser Hinsicht ganz einfach. Aber: Es kann sein, dass er sich darüber noch nicht ganz klar ist und dass er Zeit braucht, das für sich zu entdecken, wer du für ihn bist. Mädels spüren das oft schneller (aber nicht immer…)

Ich hab 3 Tipps für dich:

– Hab Geduld und lass deine Freundschaft mit ihm wachsen. Dräng ihn nicht. Wenn er es für sich geklärt hat, wird er auf jeden Fall einen deutlichen Schritt setzen (normalerweise).

– Falls du aber den Eindruck hast, dass er dich manchmal schon wie „seine Freundin“ behandelt, aber er noch nie konkret etwas gesagt hat, dann darfst du ihn ruhig darauf ansprechen, wie er eure Freundschaft sieht. Denn er soll nicht mit deinen Gefühlen spielen, was Jungs vielleicht manchmal machen, ohne es zu wollen.

– Aber auch du darfst dir echt Zeit lassen, zu entdecken, ob er derjenige ist, mit dem du vielleicht einmal dein ganzes Leben verbringen willst. Wir stehen heute fast so unter einem Zwang, eine Beziehung haben zu müssen. Aber dabei geht es ja nicht nur um eine „schöne Zeit“, die man da hat, sondern man beginnt, sich jemanden immer mehr zu schenken. Ist er der eine Jenige…? Um jemanden gut kennen zu lernen, braucht es nicht gleich eine Beziehung. Nimm dir die nötige Zeit auch noch für dich! Der „Richtige“ läuft dir sicher nicht davon und kommt auch zur richtigen Zeit…..

Alles Gute dabei!!

Dein Joe

