Matt Simons – Open Up

Der Mann, der unsere Lieblings-Playlists schon mit „Catch & Release“ oder „Lose Control“ bereichert hat, legt jetzt sein drittes Album nach. Es trägt den Namen After the Landslide und ist sein bisher persönlichstes Album. Liebe, Verlust und Trauer sind die Themen, Matt hat alles selbst erlebt und Songs daraus gemacht. Damals Anfang 20 hatte er sein Leben ganz neu begonnen, einen Neuanfang gewagt.

In der Single „Open Up“, die Mitte März erschienen ist, erzählt er von einer Beziehung, in der sich die andere Person total verschließt und eine Mauer um sich baut. „You’re hard to talk to with that wall around you“. Irgendetwas möchte sie nicht preisgeben, obwohl es die Beziehung belastet, weil es einfach zwischen den beiden steht, „it puts this space between us“. Matt möchte aber teilhaben und wissen, was los ist. Er fühlt sich ausgegrenzt, kommt nicht an sie ran und bitte sie einfach nur, sich zu öffnen „come on and open up“.

Wenn sich jemand so verschließt und sich nicht anvertrauen kann, ist meistens eine Verletzung aus der Vergangenheit dran schuld, die einen daran hindert, sich zu öffnen. Man hat Angst, wieder verletzt zu werden. Das ist auch verständlich. Aber eine Beziehung kann auf Dauer nicht funktionieren, wenn man sich verschließt und dem anderen nicht vertrauen kann.

Text: Vroni Weinlich / Bild: Youtube