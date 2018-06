LZ7 – Neue Single „Legends“

Die Band aus Manchester um Frontman Lindz West macht seit 2005 ultimative Partymusik, die auf keiner Playlist fehlen sollte. Außerdem sind sie Teil der Bewegung „The Message Trust“, die das Leben von jungen Menschen im Vereinigten Königreich verbessern möchte; LZ7 ist seit vielen Jahren in Schulen unterwegs und verbreiten das Evangelium durch Musik und Impulse. Lindz hat eine ganz besondere Ausstrahlung, man muss ihm einfach zuhören. Nach 4 Studioalben gibt es nun wieder eine neue Single, die gemeinsam mit US-Rapper Silentó aufgenommen wurde. Ein echter Gute-Laune-Sommer-Tanz-Hit und er heißt „Legends“. Lindz sagt über den Song „Im wesentlichen geht es um die Frage: Mit wem, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, am liebsten fünf Minuten verbringen? Wer ist die Legende, zu der du aufschaust? Was würdest du fragen?“ Hör mal rein, es zahlt sich echt aus!

Uuuuund – wir freuen uns schon total, LZ7 im August wieder auf unserem Key2Life Festival begrüßen zu dürfen!

Bild: Youtube