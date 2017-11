Als Kind schon sang sie im Chor und während ihres Studiums übernahm sie dessen Leitung. Ihr Vater ermutigte sie, bei American Idol mitzumachen und das zu Recht. Die junge Worshipleiterin mit der etwas rauchigen Stimme tourte schon zusammen mit Hillsong United und gewann bei den GMA Dove Awards den Titel des New „Artist of the Year“. Ihr Song „How Can It Be“ wurde zum „Song of the Year” gekürt.

Songtipps

How Can It Be

First

Trust In You

Foto: Facebook