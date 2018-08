Lauren Daigle – You Say

Lauren Daigle hat mit ihrem ersten Album „How Can It Be“ sämtliche Rekorde gebrochen. Jetzt, drei Jahre später, ist ihr zweites Album „Look Up Child“ fertig. Ihre rauchige, dunkle Stimme ist immer wieder faszinierend. In ihrem neuen Song „You Say“ singt sie über Selbstwert und Zweifel. Stimmen, die ihr sagen, dass sie nicht genug ist („I keep fighting voices in my mind that say I’m not enough“). Aber sie weiß, an wen sie sich wenden kann, wer ihr wieder Kraft gibt und ihr zeigt, wer sie wirklich ist, was sie wert ist. („In you I find my worth, in you in find my identity“). Für alle, die unsicher sind, die zweifeln. Das ganze Album kommt dann im September …

You Say



Text: Vroni Weinlich/Beitragsbild: Youtube