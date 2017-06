Irre Irisch: Rend Collective Experiment im Interview

Die Jungs von Rend Collective Experiment sind nicht irre, sondern Iren. Sehr musikalische Iren sogar. Das haben sie beim letzten KEY2LIFE in Marchegg gezeigt; die sechsköpfige Band hat definitiv die Bühne gerockt!

Doch so ungeschoren sind uns die Jungs nicht wieder ins Flugzeug gestiegen. Natürlich konnten wir es uns nicht nehmen lassen, ihnen zuvor noch ein paar Fragen zu stellen. Einige Antworten kannst du dir gleich jetzt anschauen (!!!). Für den Rest, wirst du dich noch gedulden müssen: Im nächsten Heft gibt`s dann das ganze Interview. Also: Be patient!