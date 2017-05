„Wenn du zwei Stück Pop nimmst, zwei Stück Folk und ein wenig Accoustic-worship hinzufügst und gut durchmischst, dann würde wohl etwas rauskommen, was ähnlich klingt wie I AM THEY.“ So beschreibt die 5-köpfige Band ihren Stil selbst. Ursprünglich formte sich die Band, als die Musiker sich trafen, um eine Lobpreisnacht zu Halloween anzuleiten. Aufgrund der großen Begeisterung und der positiven Rückmeldung, blieb die Band daraufhin weiterhin bestehen und wird dieses Jahr am Key2Life Festival 2017 auftreten!

Songtipps:

From The Day

Crown Him

No Longer Slaves