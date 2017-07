Das hübsche 20-jährige Mädchen aus Ohio machte zum ersten Mal bei American Idol im Jahr 2013 auf sich aufmerksam. Sie wurde daraufhin von TobyMac gefragt, ob sie sich denn nicht vorstellen könnte, an seinem Album „This Is Not A Test“ mitzuarbeiten. Ihr neues Album „One-Way Conversations“ landete auf Platz 6 der US Christian Charts und wir freuen uns auf weitere Werke der aufstrebenden, jungen Musikerin.

Songtipps:

Alone

Love With Your Life

Go

Foto: Facebook