Hannah Kerr – Neue Single „Glimpse“

Falls du noch nicht von Hannah Kerr gehört hast, dann spätestens jetzt: Sie ist eine junge, freudestrahlende Frau aus Nashville, die wirklich gut singen kann. Und das tut sie auch gern und viel und hat es damit auch schon recht weit geschafft. Ihr Name ist bekannt in der Worship Szene. Sie selbst sagt: „Musikalisch will ich, dass das, was aus mir raus kommt, der Überfluss dessen ist, was Gott in mich eingegossen hat.“ Wie das klingt? So …. Ihr neuer Song heißt „Glimpse“ und es geht um den flüchtigen Blick, den wir von Gott und seinem Reich während unserer Zeit hier auf der Erde bekommen. Aber es ist genug.

Text: Vroni Weinlich/ Foto: Youtube