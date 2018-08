For King & Country – God Only Knows

Die Brüder Joel und Luke Smallbone kommen eigentlich aus Syndey, leben aber seit vielen Jahren schon in Nashville. Als „For King and Country“ haben sie bereits drei Alben produziert, in Filmen mitgewirkt und zwei Grammys abkassiert. Das vierte Album kommt im Oktober, zwei Songs sind schon für uns hör- und sehbar. „Joy“ kam im Mai raus (mit sehr witzigem Video!) und nun „God only knows“. Hier geht es um Gottes bedingungslose Liebe. Nur Gott weiß, was du durchgemacht hast, was man über dich sagt, wie es dich fertig macht. Der Song ist „for the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame“ (für die Einsamen, die die sich schämen, die Missverstandenen und die Beschuldigten) und sagt ihnen: Gott kennt dich und Gott liebt dich mit einer Liebe, wie nur er sie kennt.

Text: Vroni Weinlich/Beitragsbild: YoutubeF