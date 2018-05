Bright City – Wer sie sind

Bright City ist eine Gruppe von Künstlern der St. Peter’s Church aus Brighton in England.

Ihre vier Standbeine sind bildnerische Kunst, Design, Tanz und Musik. Ihr Ziel ist es, durch den Lobpreis ihr Umfeld wach und lebendig zu machen. Sie wollen mutig und kreativ von Gott erzählen. Bisher sind neben Fotografien und Animationsvideos zwei Studioalben erschienen, das zweite vergangenen März. Und ganz neu haben sie ein Video gemacht, indem sie sich und ihre Vision vorstellen.

A Family of Artist



You Are The One Thing



Hope Lives



Bild: Youtube