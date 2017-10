Ursprünglich waren Justin Forshaw und Jake Jones Mitglieder der Band “We As Human”. Nach der bedauerlichen Spaltung der Band gründeten die beiden, zusammen mit Robert Venable, ihr neues Projekt As We Ascend. Der Sound musste definitiv nicht darunter leiden. Jeder, der auf christlichen Rock, harte Gitarrensoli und einen leichten Metalcore-Vibe steht, sollte sie auf jeden Fall einmal auschecken!

Songtipps

Tell Me

We Fight

Wash Away

Foto: Facebook