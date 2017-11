One Direction auf christlich? Sieht so aus! Sollten dir die vier singenden X-Factor Jungs gefallen, dann wird auch diese Boyband ein Ohrenschmaus für dich sein! Laut Kyle Kupecky, einem der Sänger, liegt die Bedeutung des Namens in diesem Satz: „Es gibt viel Dunkelheit im Leben, doch am Ende wird das Licht gewinnen.“

Songtipps:

Good Fight

Just Be You ft. Sadie Robertson

Who I’m Meant To Be

Foto: Facebook