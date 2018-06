Alisa Turner – Miracle or not

Alisa Turner ist eine Frau mit einer tragischen Geschichte. Eine sehr starke Frau, die trotz aller Schicksalsschläge immer wieder mit Gottes Hilfe aufgestanden ist und weiter auf ihn vertraut. Sie hat Unglaubliches durchgemacht.

Mit zwanzig erfuhr sie am Telefon, dass ihr geliebter Vater an einem Herzinfarkt gestorben war. Ihre Liebe zur Musik, die sie mit ihrem Vater, einem Pastor, geteilt hatte, trieb sie hinaus um vor Publikum zu singen. Mehrere Jahre war sie unterwegs, als sie schließlich ihre Krankheit, die Lyme-Borreliose, sechs Jahre lang ans Bett fesselte. Sie konnte weder essen noch gehen. Als endlich eine Therapie Wirkung zeigte, konnte sie wieder anfangen, Musik zu machen. Unterwegs lernte sie ihren Mann Jaime kennen und obwohl man ihnen gesagt hatte, dass sie wegen der Therapie keine Kinder bekommen konnten, wurde Alisa bald schwanger. Die Freude währte aber nur kurz, denn es zeigte sich, dass ihr Kind einen Gendefekt hatte und nach der Geburt nicht überlebensfähig sein würde. So starb ihr Sohn nur wenige Minuten nach der Geburt in ihren Armen. Doch auch nach diesem Rückschlag fand sie durch die Musik von Gott erneut Kraft und stand wieder auf.

Alisa hat viel geschafft, viel überstanden. Und sie kämpft jeden Tag neu. Über den Titelsong ihres Debutalbums „Miracle or not“, das gerade erschienen ist, sagt sie: „Wether he answers you or me today in the ways we most need it, it doesn’t mean that he is not there constantly doing something for you. He is always for you. Miracle or not.“ „Auch wenn Gott nicht so antwortet, wie ich oder du es gerade nötig haben, heißt das nicht, dass er nicht ständig etwas für dich tut. Er ist immer für dich. Wunder oder nicht.“ Ein starkes Album von einer starken Frau.

Text: Vroni Weinlich / Bild: Integrity Media

Miracle or not



Alisa über die Entstehung des Songs „Miracle or not“:



Ihre Geschichte