10 geniale Geschenkideen für Weihnachten

Bei unseren 10 genialen Geschenke-Tipps ist garantiert für jeden deiner Liebsten was dabei! Ob Familie oder Freunde, hiermit kannst du zu Weihnachten sicherlich jedem eine große Freude machen.

1. Die YOUCAT Bibel

Nach dem Jugendkatechismus gibt es jetzt auch die Jugendversion der Bibel. Einem Vorwort von Papst Franziskus folgen ausgewählte Texten aus der Einheitsübersetzung, Bilder vom Heiligen Land und Zeugnisse und Fragen von jungen Menschen.Die YOUCAT Bibel ist ein wirklich tolles Weihnachtsgeschenk!

YOUCAT Bibel, 15,50€

2. Die Bibel

Ein Geschenk, das einen ein Leben lang begleitet. Gesamte Bibel in Einheitsübersetzung und kompaktem Format.

Die Bibel, 20,50€

3. Agenten-Trilogie von Veronika Grohsebner

Den packenden Dreiteiler mit spirituellem Tiefgang (Aus der Tiefe, Zum Tode verurteilt und Geprüft im Feuer) gibt’s jetzt im Special-Weihnachtsangebot! Alan Jason, ein junger Halbindianer, versucht seine harte Vergangenheit von Drogen und Kriminalität in einer Undercover-Spezialeinheit zu bewältigen. Wird es Alan schaffen, von seiner Aggressivität und den inneren Spannungen los zu kommen? Ein Abenteuer auf Leben und Tod beginnt!

Veronika Grohsebner, Agenten-Trilogie, 32€, ein Band 12€

4. Der junge Messias – DVD

„Der junge Messias“ erzählt die Geschichte von Jesu Kindheit und ist dabei eine gelungene Mischung aus biblischem Hintergrund und erzählerischer Freiheit. Basierend auf dem Bestsellerroman von Anne Rice. YOU!Magazin Gründer Paul Lauer war in den USA für die Verbreitung des Films zuständig. Eine echte Empfehlung für einen gemeinsamen Fernsehabend mit der Familie!

Der junge Messias, 14,99€

5.DOCAT

Der DOCAT, der praktische Nachfolger des YOUCAT, hilft jungen Menschen, die Soziallehre der Kirche kennenzulernen und zu leben. Papst Franziskus fordert uns nämlich alle auf, uns aktiv für eine gerechtere Welt zu engagieren: „Ein Christ, der in diesen Zeiten kein Revolutionär ist, ist kein Christ.“ Ein super Geschenk also, das uns hilft unser Gewissen auszubilden und zeigt, wie man als junger Katholik in sozialen und politischen Fragen aktiv werden kann.

DOCAT, 15,40€

6. Body & Soul: Gesunder Körper, starker Glaube

Auf ins Abenteuer Body & Soul! Als Profisurferin sprudelt Bethany Hamilton nur so von Tipps und Tricks, wie du deinem Körper und deiner Seele etwas Gutes tun kannst. Ihre gesunden Rezepte nicht nur super lecker sondern auch schnell nachzukochen und falls dieses Jahr die Weihnachtskekse zu verlockend waren, bringen dich einfache Fitnessübungen wieder in Schwung! Das Wichtigste: Bethany zeigt uns, dass jeder schön ist – so, wie Gott ihn erschaffen hat!

Bethany Hamilton, Body & Soul, 15,50€

7. War Room – DVD

Auf den ersten Blick läuft bei Tony und Elizabeth Jordan alles rund. Tolle Tochter, schönes Haus, gute Jobs. Doch in Wahrheit ist die Ehe der Jordans im Laufe der Jahre zu einem Kriegsschauplatz geworden und ihre Tochter droht daran zugrunde zu gehen. Ein Film über das Gebet, ein Film, der zeigt, dass es sich lohnt für seine Familie zu kämpfen. Von den Machern Alex und Stephen Kendrick, die sich bereits mit den Erfolgsfilmen „Fireproof“ und „Courageous“ einen Namen gemacht hat.

War Room, 16,95€

8. Benedikt XVI. Letzte Gespräche mit Peter Seewald

Papst Benedikt XVI. blickt in Gesprächen mit dem Journalisten Peter Seewald auf seine 8-jährige Amtszeit zurück – das hat es so in der Geschichte des Christentums noch nie gegeben! Offen und ganz persönlich spricht der Papst über die Herausforderungen prägenden Ereignisse seiner Amtszeit, seinen Zugang zum Glauben und die Zukunft der Kirche. Beeindruckende Worte von einem der bedeutendsten Denker und Theologen unserer Zeit.

Papst Benedikt XVI., Peter Seewald, Letzte Gespräche, 20,60€

9. E-mail von Gott für Teens und die Generation @

Kurzandachten, die ganz auf die Zielgruppe der jungen Generation von heute ausgerichtet sind. Optisch im E-mail-Style aufgemacht ist das Buch sehr übersichtlich gestaltet, für jeden Tag gibt es einen neuen Impuls, der sich direkt auf die Lebenswelt der Jugendlichen bezieht. Ein super Geschenk für alle, die nach der täglichen Portion „Kraftnahrung“ im Alltag suchen.

Claire & Curt Cloninger, E-mail von Gott, 10,30€

10. Amoris laetitia – Freude der Liebe

Nachsynodales Schreiben von Papst Franziskus für die Familien. Das Besondere des Schreibens: Hier geht es nicht um abstrakte Theorie, sondern um das konkrete Leben! Der Papst überrascht mit seiner Lebensnähe und Warmherzigkeit und geht offen und ehrlich auf Fragen zu Liebe, Partnerschaft, Familie und Sexualität ein, die uns zutiefst betreffen. Eine starke Ermutigung, sich auf das Abenteuer Liebe einzulassen!

Papst Franziskus, Freude der Liebe, 7,95

